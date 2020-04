Les femmes qui ont eu plus de 10 partenaires sexuels au cours de leur vie voi...

Les femmes qui ont eu plus de 10 partenaires sexuels au cours de leur vie voient leur risque de cancer augmenter de 91 %, les hommes de 64 %. La faute au sexe ? Pas uniquement, car ces personnes ont souvent aussi tendance à fumer et à boire plus que les autres et à moins se protéger.