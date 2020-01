Les états-Unis semblent (enfin !) emboîter le pas de l'Europe dans son combat pour la planète en général, et contre la pollution chimique des terres de culture en p...

Les états-Unis semblent (enfin !) emboîter le pas de l'Europe dans son combat pour la planète en général, et contre la pollution chimique des terres de culture en particulier. C'est en tout cas clairement le parti-pris de ce film, " Dark Waters ", qui nous présente Robert Bilott, avocat spécialisé dans la défense de l'industrie chimique qui va changer de camp. Il se rend compte que ceux qu'il défend tout au long de l'année empoisonnent la campagne qui l'a vu grandir. La campagne de sa grand-mère qui est restée gravée dans sa mémoire. Problème : cette nature est polluée par un grand groupe chimique, puissant, et premier employeur de la région. Il devra donc se mettre en danger pour plaider la cause écologique.