Pink Ribbon a rédigé une brochure sur la reprise au travail, Hello Pink Monday, à destination du travailleur et de l'employeur, en collaboration avec l'Inami.Pour motiver encore davantage les employeurs, Pink Ribbon a développé, en collaboration avec la Fédération des Entreprises belges, une charte éthique à laquelle les entreprises peuvent souscrire en ligne.Avec Unizo, l'Inami, l'UCM et la VUB, ils ont également rédigé un guide pratique pour les indépendantes atteintes d'un cancer du sein.Vous trouverez toutes les infos pratiques sur le site de Pink Ribbon : https://pink-ribbon.be/fr/projets/pink-monday