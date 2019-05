Si vous vous demandez ce que veut dire le terme 'volatilité' sur le marché financier, il suffit d'observer combien le résultat boursier moyen a chuté au quatrième trimestre de 2018, et à quelle vitesse il s'est rétabli dans les premières semaines de 2019. Pour Koen Pierreux, Head of Portfolio Management chez Architas, il faut faire preuve de patience rationnelle.

Architas est une société de gestion de patrimoine active en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Asie. En Belgique, des spécialistes fournissent essentiellement des services de gestion discrétionnaire aux investisseurs. Ces derniers sont des clients d'agences AXA Banque indépendantes ou de courtiers indépendants. La gestion discrétionnaire signifie que, une fois la procédure MiFID accomplie, l'investisseur et le gestionnaire de patrimoine signent un contrat donnant mandat aux spécialistes d'Architas pour gérer le patrimoine de l'investisseur. Sans intervention du client mais en tenant compte de la situation de ce dernier, ainsi que de ses souhaits, ses préférences et son profil de risque.

...