Qu'est-ce que la parodontie?

...

Qu'est-ce que la parodontie? Un parodontiste ou parodontologue est un dentiste spécialisé dans le parodonte, autrement dit les tissus de soutien de la dent: la gencive et les os sous-jacents. Quand consulter un parodontologue? Généralement, c'est le dentiste ou l'hygiéniste bucco-dentaire qui vous y envoie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous vous-même si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants: - gencive qui saigne facilement lors du brossage des dents/de l'usage de fil dentaire, - gencive rouge, sensible et/ou très gonflée, - dents qui balancent ou se déchaussent progressivement, - gencive qui se rétracte, - abcès dans la poche entre la gencive et la dent, - mauvaise haleine. Lorsqu'il y a de nombreux problèmes de parodontite dans la famille, il est conseillé de consulter un parodontologue. Qu'est-ce que la parodontite? La parodontite est une inflammation des tissus qui entourent et soutiennent la dent. D'origine bactérienne, cette maladie survient lorsque la plaque dentaire n'est pas (assez) nettoyée, avec à la clé une infection de la gencive. Au stade de la gingivite, on peut encore prévenir des dégâts plus durables. En l'absence de traitement, la gingivite peut mener à la parodontite: une infection chronique qui détruit les fibres fixant la dent à la gencive et à l'os menant à un déchaussement, voire une perte des dents. Pour quelle autre raison est-il important de traiter la parodontite? Les bactéries peuvent arriver dans la circulation sanguine et occasionner d'autres dommages dans l'organisme. Des études ont montré un lien entre la parodontite et de graves problèmes de santé tels que maladies cardiovasculaires et diabète. Que fait un parodontologue? Lors d'une première consultation, le parodontiste va vérifier si la gencive saigne facilement, s'il y a des dents qui balancent ou se déchaussent. Des radios peuvent donner des informations sur une éventuelle perte osseuse. Sur base de ces données, le spécialiste établit un plan thérapeutique. Va-t-on chez le parodontologue pour des raisons esthétiques? C'est possible, quand on n'est pas satisfait de l'aspect de la gencive autour des dents de devant. Des dents qui semblent trop courtes peuvent aussi être allongées (optiquement) en corrigeant la gencive (intervention chirurgicale). Une gencive qui se rétracte peut être restaurée, de manière à recouvrir le collet de la dent. Quelle formation un parodontologue a-t-il suivie? Pour être reconnu dentiste spécialisé en parodontologie, le dentiste doit suivre une formation spécifique d'au moins trois ans après la formation initiale.