" Dès que j'aurai accès au vaccin, c'est certain, je le ferai le plus vite possible! Personnellement je n'ai pas eu la covid-19 ; donc si je l'attrape dans les mois qui viennent, je ne pourrai pas participer aux championnats d'Europe en juin, ni me préparer pour les Jeux Olympiques! Mais aussi à titre privé, par rapport à mes proches, ma famille, mes amis, je préfère être vacciné. Même s'il n'est pas encore certain que le vaccin empêche la transmission du virus, au moins, cela la réduit, comme on le voit en Israël. De plus, nous n'avons pas de recul par rapport à la maladie même: nous avons vu qu'elle laissait des séquelles. Qui nous dit qu'elle ne va pas ressurgir plus tard, ou entraîner d'autres problèmes à long terme? "