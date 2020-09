Où acheter des médicaments en ligne légalement, avec des garanties de sécurité, de qualité et d'efficacité ? Et que doit-on savoir si on entre en contact avec des pharmacies internet étrangères ?

Les médicaments achetés dans une pharmacie physique belge sont des médicaments autorisés, dont la sécurité, la qualité et l'efficacité sont garanties. Si vous voulez acheter des médicaments en ligne avec les mêmes garanties, il faut s'adresser à une pharmacie internet légale. Vous la reconnaîtrez au logo obligatoire (voir cadre). Toutes les pharmacies belges en ligne reconnues sont enregistrées auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et de l'Ordre des Pharmaciens. Vous trouverez la liste sur le site de l'AFMPS (www.afmps.be) via la recherche " pharmacie internet. "

...

Les médicaments achetés dans une pharmacie physique belge sont des médicaments autorisés, dont la sécurité, la qualité et l'efficacité sont garanties. Si vous voulez acheter des médicaments en ligne avec les mêmes garanties, il faut s'adresser à une pharmacie internet légale. Vous la reconnaîtrez au logo obligatoire (voir cadre). Toutes les pharmacies belges en ligne reconnues sont enregistrées auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et de l'Ordre des Pharmaciens. Vous trouverez la liste sur le site de l'AFMPS (www.afmps.be) via la recherche " pharmacie internet. " Le terme " pharmacie internet " sème malheureusement la confusion parmi les consommateurs, d'après Lieven Zwaenepoel, porte-parole de l'Association pharmaceutique belge (APB) : " Ce terme induit que les pharmacies en ligne et les pharmacies physiques sont indépendantes l'une de l'autre. Alors que ce service en ligne spécifique, du moins en Belgique, ne peut être proposé que par des pharmacies physiques autorisées. Chaque 'pharmacie internet' belge est donc par définition le prolongement virtuel d'une pharmacie physique autorisée. En tant qu'association professionnelle belge, nous préférons donc parler de 'service en ligne de votre pharmacie traditionnelle'. Et nous vous conseillons de choisir pour ce service en ligne une pharmacie que vous fréquentez aussi régulièrement. Car vous aurez alors au moins déjà établi une relation thérapeutique de confiance. " Via ce service en ligne, le pharmacien belge ne peut vendre que des médicaments sans prescription, certains remèdes médicaux, des compléments alimentaires et autres produits de santé et de soins et les acheminer via un service de livraison. En Belgique, les médicaments sur ordonnance peuvent uniquement être réservés en ligne par le patient, qui devra aller les chercher lui-même dans la pharmacie physique, par le système click & collect. Mais des pharmacies en ligne d'autres pays de l'UE s'adressent aussi au public belge via toutes sortes de médias. Si elles portent le logo UE, vous pouvez être assurés qu'elles ne vendent pas de médicaments de contrefaçon. " Mais n'oubliez pas non plus que la législation relative aux pharmacies en ligne varie d'un pays à l'autre, prévient Lieven Zwaenepoel. Les pharmacies internet étrangères doivent certes respecter la législation belge pour leur vente en ligne aux Belges, mais nos autorités ne peuvent l'exiger juridiquement de leur part. Leur compétence ne dépasse pas nos frontières nationales et le consommateur doit en être conscient ! Car en tant que patient belge, on ne peut par exemple pas acheter de médicaments sur prescription en ligne. Si vous le faites quand même via une pharmacie internet étrangère et si votre colis est intercepté à la frontière, vous risquez une amende. " Or, les pharmacies internet étrangères attirent parfois les clients au moyen de publicités agressives. " Soyez-en conscient et ne vous laissez pas tenter par la surconsommation. Les pharmacies internet belges ne peuvent pas mener de publicité basée essentiellement sur le prix, au risque d'être suspendues. Un dernier point d'attention : comme les pharmacies internet belges sont toujours le prolongement virtuel d'une pharmacie physique, vous y recevez au moins les soins pharmaceutiques de base nécessaires. Bien que nous devions constater que sur ce plan, les pharmacies internet belges peuvent encore faire des progrès... "