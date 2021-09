Offrir votre queue de cheval à Pink Ribbon, c'est aider les femmes atteintes d'un cancer du sein à conserver leurs cheveux... et ce de deux manières!

Vous avez une queue de cheval d'au moins 25 cm et vous rêvez d'avoir les cheveux courts? Nous avons une suggestion: coupez-la et faites-en don à Pink Ribbon. L'asbl récolte en effet des queues de cheval pour en faire des perruques de haute qualité vendues à un prix avantageux aux patientes atteintes d'un cancer du sein. Seule condition: vos cheveux doivent être sains, donc ni (dé)colorés ni permanentés. Vous pouvez couper votre queue de cheval vous-même et la glisser dans une enveloppe que vous aurez commandée via le site de Pink Ribbon, ou demander à un coiffeur " Coupe de coeur " de le faire pour vous. Dans notre pays, des spécialistes confectionnent des perruques à partir de vrais cheveux, destinées notamment aux personnes qui ont perdu les leurs à la suite d'une chimiothérapie. Fruit d'un travail de précision, elles ne sont pas bon marché (2000? ou plus), mais le résultat est bluffant, contrairement à des modèles synthétiques à l'apparence un peu moins naturelle. Ils sont aussi un peu moins durables que ceux en vrais cheveux. Une partie des queues de cheval offertes à Pink Ribon seront utilisées pour réaliser des perruques destinées spécifiquement aux patientes atteintes d'un cancer du sein. Les autres seront vendues à des perruquiers (principalement belges) ; les fonds recueillis financeront des casques de refroidissement du cuir chevelu dans les hôpitaux belges. Placé une demi-heure avant la chimiothérapie, ce casque spécial refroidit la peau du crâne, provoquant un rétrécissement des petits vaisseaux sanguins proches de la racine des cheveux qui seront moins endommagées par les médicaments administrés. L'objectif est ainsi de prévenir ou limiter la perte de cheveux. Le soutien de Pink Ribbon permet à davantage d'hôpitaux de proposer ce système. En faisant don de votre queue de cheval, vous pouvez aussi y contribuer!