Le Nutri-Score est un système d'étiquetage établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire, se composant d'une couleur et d'une lettre. Cette combinaison indique quels sont les aliments les plus sains au sein d'un groupe de produits. L'objectif du logo est de permettre aux consommateurs de faire des choix plus favorables à la santé lors de leurs achats. Un pas dans la bonne direction, même si ce système présente aussi quelques failles...