Estée Lauder Companies lutte depuis près de trente ans pour un monde sans cancer du sein - le célèbre ruban rose a d'ailleurs été co-créé par Evelyn Lauder, la belle-fille d'Estée. Cette année encore, l'entreprise soutient financièrement divers projets.

Annemarie Coolbrandt, infirmière en oncologie à l'UZ Leuven, est ravie de ce soutien. " Grâce à Estée Lauder Companies, nous avons la possibilité de réaliser des projets qui peuvent améliorer considérablement le confort des personnes atteintes d'un cancer du sein ", explique-t-elle. L'une de ces initiatives est la mise à disposition de bonnets glacés pour le refroidissement du cuir chevelu. " Chez près de 70% des patient(e)s, l'application de froid permet en effet d'éviter la perte de cheveux liée à la chimiothérapie. Mis en place une demi-heure avant le traitement, le bonnet glacé provoque un rétrécissement des petits vaisseaux sanguins qui empêche le médicament d'atteindre la racine des cheveux. Le dispositif est coûteux, mais sa valeur pour les malades est inestimable. " Dans le même esprit, des rafraîchisseurs main-pied sont proposés pour protéger le bout des doigts et des orteils des effets secondaires de la chimiothérapie. Une appli a également été développée grâce au soutien d'Estée Lauder Companies pour remplacer le journal papier que les patients complètent à la maison. " Avoir une idée claire de l'évolution et des effets secondaires est très important pour pouvoir leur offrir des soins adéquats ", poursuit Annemarie Coolbrandt. " Un outil numérique a plus de potentiel qu'un journal conventionnel et facilite ce suivi. En plus, l'appli avertit aussi l'utilisateur lorsqu'il est souhaitable de contacter un prestataire de soins. " Un autre projet financé par Estée Lauder est une thérapie relationnelle de deux jours encadrée par un spécialiste en EFT (emotion-focused therapy) pour les couples confrontés au cancer du sein. " Il s'agit dans tous les cas de projets pour lesquels nous avons du mal à trouver des financements ailleurs et que le soutien d'Estée Lauder Companies nous permet de réaliser. Nous leur en sommes donc infiniment reconnaissants ", conclut l'infirmière.