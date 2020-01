Nous mentons tous. Mensonge par omission, mensonge pieux, volonté de nuire... Les raisons de mentir sont nombreuses. Et nous mentons depuis notre plus jeune âg...

Nous mentons tous. Mensonge par omission, mensonge pieux, volonté de nuire... Les raisons de mentir sont nombreuses. Et nous mentons depuis notre plus jeune âge. Mais pourquoi avons-nous parfois tant de mal à détecter le mensonge des autres ? Existe-t-il de meilleurs menteurs que d'autres ? Pourquoi nous arrive-t-il de nous mentir à nous-mêmes ? Le polygraphe est-il fiable ? Xavier Seron, docteur en neuropsychologie et expert médico-légal à Bruxelles, décortique ici de manière très scientifique le mensonge. Basé sur de nombreuses références scientifiques, cet ouvrage nous aide à comprendre les bases cérébrales du mensonge et nous donne des pistes pour mieux les détecter... et pour apprendre à mieux s'en protéger !