Grâce à l'ensemble des joueurs de la Loterie Nationale, Pink Ribbon a pu développer son Mammoquiz, un questionnaire en ligne pour tester et améliorer votre connaissance du cancer du sein! Sympa et éducatif, l'outil s'inspire du jeu mammobox développé par le Centrum voor Kanker Opsporing. Il est disponible en français, en néerlandais et en anglais. La Loterie Nationale apporte également son soutien à sa diffusion.