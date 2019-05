Les gestionnaires d'actifs ne parlent que de 'répartition des titres'. Mais si on veut obtenir un rendement plus élevé, il est également important que les coûts soient bas. Dieter Haerens, Strategic Business Development Manager chez BinckBank Belgique, le constate chaque jour.

L'objectif de la plate-forme BinckBank est de mettre l'investissement à la portée de tous. Elle offre, en effet, un accompagnement total aux investisseurs et leur donne un accès rapide, facile et peu onéreux aux marchés financiers du monde entier. Les clients ont la possibilité d'investir eux-mêmes dans des produits individuels via ou chez BinckBank, ou peuvent y confier la gestion de leurs actifs en totalité ou en partie. Et manifestement, les formules proposées plaisent puisque la banque compte plus de 70.000 clients.

...