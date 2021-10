Depuis qu'il existe d'autres opérations plus efficaces, comme le bypass gastrique, on ne place pour ainsi dire plus d'anneaux autour de l'estomac pour réduire son contenu. Ils n'apportaient pas de solution satisfaisante et ne donnaient pas l'effet de satiété espéré. On ...

Depuis qu'il existe d'autres opérations plus efficaces, comme le bypass gastrique, on ne place pour ainsi dire plus d'anneaux autour de l'estomac pour réduire son contenu. Ils n'apportaient pas de solution satisfaisante et ne donnaient pas l'effet de satiété espéré. On peut aussi placer un anneau virtuel sous hypnose: un thérapeute vous convainc sous hypnose que vous avez un anneau gastrique, alors que ce n'est pas le cas. Vous en expérimenteriez alors les bienfaits, sans les inconvénients d'une opération. De nombreux thérapeutes proposent cette technique et des chercheurs ont vérifié si les personnes mangent moins et maigrissent. Ils ont suivi 28 femmes et deux hommes obèses pendant 24 semaines. La moitié d'entre eux ont reçu un anneau gastrique virtuel sous hypnose tandis que les autres bénéficiaient de séances d'hypnothérapie classique. Les participants ont eu 4 séances d'une heure, pendant 4 semaines. Dans le premier groupe, la différence de poids variait de 17 kg de moins à 5 kg de plus, et dans le groupe d'hypnothérapie classique de 9 kg de moins à 8 kg de plus. Un léger avantage donc pour l'anneau gastrique virtuel, même si le fruit du hasard ne peut être exclu.