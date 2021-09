Plusieurs marques cosmétiques offrent un pourcentage des ventes de certains produits de soins à la campagne d'Estée Lauder Companies contre le cancer du sein:

Plusieurs marques cosmétiques offrent un pourcentage des ventes de certains produits de soins à la campagne d'Estée Lauder Companies contre le cancer du sein: AVEDA Hand Relief Crème hydratante à l'arôme de Shampure 100 ml offre 10 euros par tube vendu entre le 26/9/21 et le 30/6/22. CLINIQUE Émulsion Hydratante Tellement Différente+ 200 ml offre 25% du montant de ses ventes (à concurrence de 8.500 euros) entre le 15/9/21 et le 30/6/22. DARPHIN Intral Sérum Essentiel Quotidien 30 ml offre 10 euros par conditionnement vendu entre le 1/10/21 et le 28/2/22, jusqu'à épuisement des stocks. ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Complexe Multi-Réparation Synchronisée 50 ml offre 20% du montant de ses ventes entre le 1/9/21 et le 30/6/22. ESTEE LAUDER Kit Brave & Beautiful offre 20% du montant de ses ventes entre le 1/9/21 et le 30/6/22. LA MER Crème de la Mer Crème Régénération Intense 30 ml offre 80% du montant de ses ventes (à concurrence de 5.000 euros) entre le 1/10/21 et le 31/10/21.