En plus d'être est nocive pour nos poumons, notre coeur et nos vaisseaux, la pollution atmosphérique affaiblit aussi nos os ! Le Barcelona Institute for Global Health a ainsi observé chez 3700 Indiens que plus le taux de particules fines dans leur environnement était élevé, plus leur masse osseuse était faible. Pas étonnant, puisque des études avaient établi dès l'an 2000 que la fumée du tabac affecte le système osseux. En effet, les substances toxiques qui passent dans le sang depuis les poumons déclenchent des réactions inflammatoires qui entravent la formation du tissu osseux. Une bonne raison supplémentaire de s'attaquer à la pollution !