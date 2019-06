Les médicaments orphelins biologiques !

De nombreux médicaments orphelins ne peuvent pas être fabriqués au moyen de l'approche chimique classique, ce qui en fait un défi majeur pour les entreprises innovantes. Le développement et la production reposant sur la biotechnologie sont en effet nettement plus complexes et chronophages.

Les cellules modifiées sont transférées successivement dans des bioréacteurs de plus en plus grands, jusqu'à aboutir environ un mois plus tard dans un bioréacteur de production de 4000 litres dont le contenu est régulièrement " récolté ". © SANOFI