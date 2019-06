En Belgique, 660.000 à 880.000 patients souffrent d'une maladie orpheline ; dans l'Union européenne, ils sont 27 à 36 millions. Même si ces maladies sont rares individuellement, toutes ensemble, elles concernent donc un nombre considérable de personnes... que nous ne pouvons pas perdre de vue.

Le déficit en aconitase, la maladie de la ferroportine, le syndrome de MacDuffie... cela ne vous dit rien ? Ce ne sont que quelques exemples de maladies orphelines. On estime qu'il en existe de 6.000 à 8.000, dont une grande partie sont reprises sur le portail des maladies rares et des médicaments orphelins (Orpha.Net). Il s'agit souvent de maladies qui provoquent de graves symptômes et contre lesquelles il n'existe aucun traitement. Le développement de médicaments pour les soigner (dits " médicaments orphelins ") est onéreux et chronophage alors qu'il s'agit forcément d'un marché extrêmement limité, et c'est en partie pour cela que la recherche ne s'intéressait guère à ces maladies dans le passé. Depuis l'avènement de la loi européenne sur les médicaments orphelins, entrée en vigueur en 2000, les entreprises sont encouragées à investir dans ces maladies... et cette stratégie a porté ses fruits. Environ 140 médicaments orphelins sont aujourd'hui commercialisés sur le marché européen et l'Agence Européenne des Médicaments espère que ce nombre atteindra 200 d'ici 2020. On est encore loin d'un secteur florissant et cela reste bien trop peu, mais c'est un début encourageant.

