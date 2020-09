Des chercheurs de l'université de Leyde, aux Pays-Bas, ont voulu tester le rôle de l'oestrogène (hormone féminine) dans la jalousie amoureuse. Ils ont réalisé une enquête auprès de 1024 femmes avec ou sans migraines, don...

Des chercheurs de l'université de Leyde, aux Pays-Bas, ont voulu tester le rôle de l'oestrogène (hormone féminine) dans la jalousie amoureuse. Ils ont réalisé une enquête auprès de 1024 femmes avec ou sans migraines, dont 498 entretenaient une relation monogame durable. Le questionnaire a sondé le degré de jalousie, le statut hormonal (pré-ménopause/ménopause) et la survenue de migraine. À l'analyse, les femmes non ménopausées migraineuses semblaient afficher des scores de jalousie plus élevés que leurs homologues non migraineuses - une différence de l'ordre de 4 points sur une échelle de scores allant de 15 à 75. Chez les femmes ménopausées, les chercheurs n'ont en revanche trouvé aucune différence entre les deux. Selon eux, ces résultats reflèteraient l'influence des oestrogènes, susceptibles à la fois de déclencher des migraines et d'amplifier la jalousie. Il n'est toutefois pas dit que ces arguments sont suffisants pour démontrer leur hypothèse : une différence de 4 points sur une échelle qui en compte 60 n'est finalement pas significative.