Les effets de l'offre et de la demande

La Bourse des valeurs est une organisation où s'achètent et se vendent des titres (actions, obligations ...). Elle est vitale pour l'économie, d'autant plus que c'est là que les entreprises ou les pouvoirs publics vont chercher l'argent nécessaire pour réaliser des investissements. Via la Bourse, des investisseurs privés ou institutionnels mettent à disposition de l'argent dont ils peuvent temporairement se passer. Le cours des titres est déterminé par l'offre et la demande.

La Bourse de New York, le New York Stock Exchange, en pleine activité. © GETTY IMAGES