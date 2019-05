Ne sous-estimez pas l'effet de l'inflation. Avec les faibles taux d'intérêt actuels, il n'est pas évident de protéger votre argent d'une perte de valeur dans le temps.

Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent augmenter ou baisser. S'ils augmentent en même temps, on parle d'inflation. Cela signifie que pour un même montant, vous pourrez acheter moins. Votre argent a perdu de la valeur, sur votre compte courant et votre compte d'épargne, mais aussi dans votre ou vos portefeuilles de placements.

...