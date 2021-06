Qu'est-ce qu'un technologue orthopédique?

Qu'est-ce qu'un technologue orthopédique? Le technologue orthopédique fabrique et fournit des dispositifs médicaux destinés aux patients confrontés à un handicap fonctionnel afin d'améliorer leur autonomie et leur mobilité. Il mesure et ajuste ces dispositifs et conseille le patient pour leur bonne utilisation. Il peut être spécialisé dans quatre domaines: les bandages, les orthèses, les prothèses et les chaussures (orthopédiques). Que fait le technologue orthopédique? Cela dépendra de sa spécialisation. - Le bandagiste est spécialisé dans les bandages (ceintures lombaires, bandes sportives...), les pansements compressifs (bas de contention...), les dispositifs qui améliorent la mobilité (fauteuils roulants...) et les dispositifs de soins à domicile (matériel de stomie et d'incontinence). - L'orthésiste est spécialisé dans les orthèses, des appareils ou dispositifs externes qui déchargent ou corrigent une partie du corps comme les orthèses du genou, minerves, semelles orthopédiques, corsets de scoliose, etc. - Le prothésiste est spécialisé dans les prothèses externes qui remplacent une partie du corps, par exemple après une amputation: membres artificiels, prothèses manuelles guidées par ordinateur... - Le spécialiste en technologie de la chaussure réalise des chaussures ou semelles orthopédiques destinées notamment aux seniors, aux patients en cours de revalidation ou aux personnes qui ont les pieds plats ou des jambes de longueurs très différentes.Quelle formation? La formation de bachelier en technologie orthopédique s'étale sur trois ans. Elle est organisée en Belgique francophone à la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), sur le campus bruxellois ISEK, et en Flandre à la haute école Thomas More (Geel). Quelle différence entre technologue et technicien orthopédique? Certaines écoles secondaires proposent une formation de technicien bandagiste, orthésiste, prothésiste ou chausseur orthopédique, qui permet de travailler sous la responsabilité d'un technologue ou de s'orienter ensuite vers la formation de bachelier qui, seule, ouvre l'accès au métier de technologue orthopédique. Où travaille le technologue orthopédique? Les bacheliers peuvent travailler dans des firmes orthopédiques, hôpitaux ou centres de revalidation, ou s'installer comme indépendants et ouvrir leur propre atelier. Quid du remboursement? Le technologue orthopédique peut obtenir un agrément auprès de l'Inami moyennant la réussite d'un examen ; ses patients pourront alors bénéficier d'un remboursement à condition que le dispositif leur ait été prescrit par un médecin qualifié. Informez-vous auprès de votre mutuelle.