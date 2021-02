FAUX

Le hasard veut que Wuhan, la mégalopole chinoise où le nouveau coronavirus SARS-COV-2 a été identifié pour la première fois, a aussi été l'une des premières à bénéficier du déploiement du réseau G5. Il n'en fallait pas plus, pour certains, pour associer les deux phénomènes dans des théories du complot. La 5G désigne la technologie de communication mobile (utilisée pour la téléphonie et l'internet sans fil, etc.) de 5e génération. Elle ne présente absolument aucun lien avec le nouveau coronavirus. La 5G elle-même suscite, depuis ses débuts, un certain nombre d'inquiétudes, renforcées dans l'esprit de certains par l'épidémie du coronavirus.