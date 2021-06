L'effet d'une cuillerée de miel pour lutter contre la toux a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études à petite échelle. Une équipe de chercheurs a réuni les résultats des 14 e...

L'effet d'une cuillerée de miel pour lutter contre la toux a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études à petite échelle. Une équipe de chercheurs a réuni les résultats des 14 essais contrôlés contre placebo dans une revue systématique qu'elle a soumise à une analyse critique. Conclusion? Le miel est bel et bien efficace dans cette indication! 9 des 14 études avaient été réalisées chez des enfants. Les auteurs ne se prononcent pas sur la variété de miel ou le dosage à privilégier, mais une chose est sûre: il est exempt d'effets secondaires. Le miel est donc un excellent remède contre les infections accompagnées d'une toux, en particulier chez les plus jeunes. C'est la science qui vous le dit!