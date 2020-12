Un ciel bas et sombre, une pluie battante, le froid qui nous glace jusqu'aux os: c'est ce qu'il est convenu d'appeler du mauvais temps. Selon la psychologue norvégienne Kari Leibowitz, voir les choses sous un jour plus positif suffit souvent déjà pour se remonter le moral.

Doctorante à l'université Stanford aux États-Unis, Kari Leibowitz consacre ses recherches à l'impact de notre attitude face au temps hivernal sur notre bien-être. " Nous avons tendance à considérer le manque de lumière, le froid, la pluie et la neige comme du 'mauvais' temps, mais il est aussi possible de les voir autrement. En Norvège, par exemple, les gens accueillent positivement cette période hivernale. " Et heureusement, puisqu'ils doivent s'en accommoder une bonne partie de l'année! D'après Kari Leibowitz, cette attitude positive explique pourquoi les Norvégiens sont moins sujets à la dépression hivernale. Envie d'essayer? Commencez par adapter votre discours: plutôt que de vous plaindre du froid et du mauvais temps, réjouissez-vous à l'idée de prendre une soupe ou un café bien chaud. Sortez aussi vous promener au quotidien, car rien ne vaut un peu d'exercice pour se mettre de bonne humeur. " Les Norvégiens ne restent pas calfeutrés chez eux parce qu'il pleut ou qu'il gèle: il suffit de s'habiller en conséquence. " Autre différence: ils ont l'habitude, en hiver, d'éclairer généreusement toute la maison et d'allumer des bougies pour une ambiance cocooning. Kari Leibowitz ne comprend d'ailleurs pas pourquoi on éclaire si peu les logements pendant l'hiver dans d'autres pays, d'autant que la lumière a une influence majeure sur notre humeur: si elle manque dehors, veillez au moins à ce qu'elle abonde dans votre foyer! ? Forcez-vous à sortir tous les jours, bien habillé(e) pour affronter la pluie et le froid. ? Même s'il pleut, laissez les enfants jouer dehors: munis de bottes et d'un imperméable, ils prendront plaisir à sauter dans les flaques. ? Éclairez bien votre intérieur: lorsqu'ils sont chez eux, les Norvégiens éclairent au maximum pour conjurer l'obscurité. ? Soignez l'ambiance avec quelques bougies, un peu de musique, un plaid douillet... ? Prévoyez des hobbies d'intérieur: cuisiner, lire sous la couette, jouer d'un instrument de musique...