FAUX

Plusieurs études ont démontré que le groupe sanguin A était un petit peu plus fréquent que la no...

Plusieurs études ont démontré que le groupe sanguin A était un petit peu plus fréquent que la normale parmi les patients infectés, tandis que le groupe O se rencontrait un petit peu moins par rapport à la population générale. Il ne s'agit toutefois pas d'un lien de cause à effet. Si votre groupe sanguin est le A, vous ne vous retrouverez donc pas plus facilement à l'hôpital en cas d'infection au coronavirus... À l'inverse, aucun groupe sanguin ne protège contre le coronavirus.