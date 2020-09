Le Groupe P&V, groupe coopératif d'assurances qui recouvre des marques bien connues comme P&V et VIVIUM, soutient La Marche Rose et les sep...

Le Groupe P&V, groupe coopératif d'assurances qui recouvre des marques bien connues comme P&V et VIVIUM, soutient La Marche Rose et les sept promenades Pink Ribbon... et pas seulement sur le plan financier. Synonyme de solidarité, de collaboration et de proximité, le Groupe P&V accorde une grande importance à un mode de vie sain ; ces dernières années, ses collaborateurs et ses clients ont d'ailleurs fait plus de six fois le tour du monde dans le cadre de La Marche Rose ! C'est aussi grâce au soutien financier de ce partenaire de Pink Ribbon que vous pouvez profiter cette année de sept itinéraires de promenade uniques éparpillés en Belgique, qui correspondent chacun à environ 10.000 pas.