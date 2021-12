Qu'est-ce qu'un diététicien en oncologie?

...

Qu'est-ce qu'un diététicien en oncologie? Il s'agit d'un diététicien spécialisé dans la prise en charge et l'accompagnement nutritionnels des personnes atteintes d'un cancer. Que fait le diététicien en oncologie? Une bonne alimentation est importante pour entretenir la condition physique des personnes atteintes d'un cancer, tant durant le traitement que pendant le rétablissement. Le diététicien en oncologie se charge de les aider à adapter leur alimentation si la maladie ou le traitement provoque des plaintes à ce niveau. Il est aussi capable d'évaluer si certaines préférences alimentaires du patient sont sûres dans sa situation spécifique. Peut-on s'adresser à lui pour les problèmes de poids? C'est possible, par exemple en cas de prise de poids chez une personne qui doit continuer à suivre une thérapie hormonale pendant plusieurs années après son traitement anticancéreux. Une perte de poids indésirable est toutefois un phénomène beaucoup plus fréquent, sous l'effet par exemple d'une perte d'appétit, de nausées, de diarrhées ou même de problèmes de déglutition. Le diététicien en oncologie pourra alors aider le malade à maintenir un poids stable. Quelle formation a suivi un diététicien en oncologie? Il n'existe pas de formation de base spécifique en Communauté française, mais les détenteurs d'un baccalauréat en diététique ont la possibilité de se spécialiser dans ce domaine grâce aux recyclages régulièrement organisés dans les hautes écoles et les hôpitaux. Comment trouver un diététicien en oncologie? Si vous recevez ou venez de terminer un traitement oncologique, le mieux est de vous adresser au service d'oncologie de l'hôpital. Dans la plupart des cas, il disposera d'un diététicien en oncologie à qui vous pourrez vous adresser. Si vous êtes à la recherche d'un diététicien en oncologie dans votre région, rendez-vous sur le site cancer.be/annuaire, cliquez sur "diététiciens en oncologie". Combien coûte une consultation? L'accompagnement et les conseils nutritionnels qui s'inscrivent dans le cadre d'une hospitalisation ou qui sont proposés pendant ou juste après le traitement sont souvent inclus dans le prix ou jouissent d'un tarif préférentiel. Si vous souhaitez consulter un diététicien indépendant, vous paierez de 40 à 60?/h pour l'entretien de prise de contact, puis 20 à 40? pour les consultations de suivi (d'une durée de 15 à 30 minutes en moyenne). Ces prestations ne sont pas remboursées par l'Inami, mais la plupart des mutuelles peuvent intervenir.