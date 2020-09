Quel est le point commun entre moi et 750.000 autres Belges ? Depuis que l'épidémie du Covid-19 s'est déclarée dans notre pays, le 3 février 2020, nous utilisons régulièrement le portail national de santé Masanté/Mijngezondheid.be pour rechercher toutes sortes d'informations de santé pertinentes.

...

Quel est le point commun entre moi et 750.000 autres Belges ? Depuis que l'épidémie du Covid-19 s'est déclarée dans notre pays, le 3 février 2020, nous utilisons régulièrement le portail national de santé Masanté/Mijngezondheid.be pour rechercher toutes sortes d'informations de santé pertinentes. Masanté.be est le portail central qui me permet d'accéder à mes rapports et résultats médicaux, vaccinations, prescriptions en attente ou relations thérapeutiques, au guichet numérique de ma mutuelle, à une foule d'informations fiables et validées concernant la santé. Il offre aussi la possibilité de s'enregistrer en ligne comme donneur d'organes et peut désormais être organisé et personnalisé par le biais du profil utilisateur. Le portail offre la garantie d'une amélioration constante du contenu et de la qualité et ne cesse de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Il permet à l'utilisateur de retrouver ses informations de santé personnalisées en ligne à l'endroit ad hoc. C'est un aspect sur lequel nous travaillons actuellement d'arrache-pied. Saviez-vous que la Belgique est aujourd'hui le 3e pays d'Europe à implémenter un tel système à l'échelon national ? Et nos voisins du nord et du sud nous l'envient, eux qui ne disposent pas encore d'un tel accès numérique ! Nous avons pu constater entre-temps que nos données de santé sont éparpillées un peu partout : auprès des hôpitaux, des mutuelles, des médecins, des pharmaciens, des différents niveaux de pouvoir, etc. Leur stockage est sécurisé, mais les établissements de soins ne font pas tous preuve de la même transparence lorsqu'il s'agit de les partager avec les patients. Vous avez peut-être même déjà (comme moi !) pesté parce que vous ne parveniez pas à retrouver vos données médicales ou que la qualité du résumé en ligne du dossier de votre médecin de famille était franchement affligeante, ou parce que vous avez découvert que les règles des mandats entre parents et enfants diffèrent en fonction du lieu de résidence. Sur Masanté, ce sont des problèmes que nous connaissons bien ; c'est pourquoi nous nous efforçons, avec tous les partenaires de l'e-santé, de travailler sur les trois grands piliers que sont l'harmonisation, l'attention au contenu et la qualité. En cette période marquée par le Covid-19, nous tenons au minimum à veiller à ce que les citoyens testés positifs et leur médecin de famille aient le plus rapidement possible accès aux résultats des analyses. L'informatisation offre sur ce plan des opportunités majeures ; le tout est d'oser les saisir et les mettre en pratique ! Ou, comme le disait si bien feu Johan Cruijff, " il n'y a pas d'inconvénient qui n'ait aussi son avantage ".