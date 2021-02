FAUX

De nombreux chercheurs, dans de nombreux laboratoires à travers le monde, étudient les virus et bactéries les plus dangereux pour apprendre à mieux les connaître. L'un d'eux, le Wuhan National Biosafety Laboratory, se trouve effectivement à proximité de la ville de Wuhan, mais il est strictement sécurisé. En étudiant le matériel génétique du coronavirus, des experts américains ont pu démontrer que le nouveau pathogène était le fruit d'une évolution naturelle à l'intérieur de la famille des coronavirus. Il a pu être retrouvé chez des chauve-souris et des pangolins.