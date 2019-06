Boire trop peu, mais aussi trop, peu s'avérer dangereux. Pour les sportifs amateurs, la soif est donc un guide bien plus sûr qu'un programme d'hydratation prédéfini.

On entend parfois conseiller de boire 300 ml d'eau toutes les 20 minutes lorsqu'on fait du sport par temps chaud. Ces apports hydriques préprogrammés sont-ils toutefois vraiment à conseiller ? 300 ml, c'est beaucoup pour une personne de petite taille et peu pour quelqu'un de plus grand, sans compter que la transpiration peut varier d'un jour à l'autre.

