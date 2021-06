Grand classique des boutiques ésotériques, des bourses dédiées aux thérapies non conventionnelles et des événements d'inspiration New Age, les pierres semi-précieuses et cristaux "guérisseurs" sont vendus seuls ou sous la forme de bijoux et autres babioles. Ceux qui y croient affirment qu'il s'en dégage une énergie su...

Grand classique des boutiques ésotériques, des bourses dédiées aux thérapies non conventionnelles et des événements d'inspiration New Age, les pierres semi-précieuses et cristaux "guérisseurs" sont vendus seuls ou sous la forme de bijoux et autres babioles. Ceux qui y croient affirment qu'il s'en dégage une énergie subtile capable d'influencer favorablement les problèmes de santé les plus divers: dépression, cancer, dysfonctions sexuelles, problèmes de fertilité et bien d'autres encore. Des chercheurs ont investigué leurs effets chez 80 volontaires, qui ont été invités à les tenir dans leurs mains pendant cinq minutes en méditant. Bilan? La majorité des 40 personnes informées au préalable des vertus salutaires de ces minéraux déclaraient percevoir certaines sensations à leur contact ; c'était beaucoup moins le cas chez les sujets qui n'avaient pas bénéficié de ce petit briefing. La croyance aux phénomènes paranormaux (sondée dans une enquête préalable) était associée à une probabilité plus grande de percevoir la chaleur et l'énergie de la pierre. Ce que les participants ignoraient, c'est que la moitié des pierres et cristaux utilisés dans le cadre de l'étude étaient des faux (p.ex. des imitations en verre) - un subterfuge qui ne semblait aucunement influencer leur perception. Les investigateurs en concluent que l'effet de la lithothérapie est purement psychologique, de l'ordre de l'autosuggestion voire de l'autohypnose.