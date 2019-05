Quiconque suit un tant soit peu la Bourse s'en souvient : le dernier trimestre 2018 n'annonçait rien de bon. Heureusement, les marchés financiers ont repris de la vigueur début 2019. Légère croissance ou crainte de récession ? C'est la question cruciale, déclare Peter Vanden Houte, Chief Economist chez ING Belgique.

La croissance économique s'est ralentie au cours du second semestre 2018. Il n'en fallait pas plus pour que la Bourse plonge. Mais que s'est-il donc passé ? Peter Vanden Houte : " Il existe plusieurs explications, notamment un ralentissement dans des secteurs sensibles au taux d'intérêt, comme la construction ou l'industrie automobile. En ce qui concerne le marché automobile, cela a commencé dans les 'pays émergents'. La Chine a été particulièrement impactée par la baisse des ventes de voitures au second semestre 2018. Une première en 20 ans ! Néanmoins, les Chinois continuent d'annoncer stoïquement et sans rougir des taux de croissance de 6 à 6,5%. "

