Pour qu'un couple soit épanoui, il faut un équilibre entre la relation amoureuse et l'appartenance. Il est possible d'être avec quelqu'un en n'ayant qu'une des deux dimensions, comme l'explique Robert Neuburger: " Lorsqu'il n'y a que la relation amoureuse dans le couple, qui n'a pas construit cette 'maison-couple', les difficultés sont grandes. Ce sont des couples orageux, qui passent leur temps à se déchirer et se séparer, parce qu'il n'y a pas de contenant, ni d'engagement. Dans les couples où il n'y a que la 'maison-couple', il y a une grande entraide, une fraternité, de la solidarité... Ce sont comme deux amis qui vivent ensemble, mais il n'existe plus de relation. Celle-ci ne se limite pas aux relations sexuelles: il s'agit d'un ensemble de comportements de l'autre qui fait que l'on peut ne plus se sentir exister en tant que femme ou en tant qu'homme. "