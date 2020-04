Cette rubrique a pour but de vous faire découvrir une profession de santé méconnue. Dans cette édition, nous vous présentons : l'orthoptiste-optométriste.

L'orthoptie-optométrie, qu'est-ce que c'est ?

L'orthoptie-optométrie, qu'est-ce que c'est ? Le terme d'optométrie désigne la mesure des yeux ; celui d'orthoptie signifie littéralement " voir droit ". L'orthoptiste est donc spécialisé dans des problèmes tels que le strabisme, l'amblyopie (oeil paresseux) ou la diplopie (vision double). Que fait l'orthoptiste-optométriste ? Ce prestataire paramédical évalue par exemple la position des yeux, la pression intraoculaire et l'acuité visuelle, avec ou sans prescription d'un ophtalmologue. Les patients de moins de 16 ans doivent toutefois toujours consulter d'abord l'ophtalmologue. Les traitements par l'orthoptiste-optométriste (exercices pour redresser la position de l'oeil ou le forcer à mieux collaborer...) ou l'adaptation des lentilles de contact en traitement d'une maladie de l'oeil seront toujours réalisés sur prescription de l'ophtalmologue. L'ajustement " ordinaire " des lentilles d'un patient de plus de 16 ans pourra par contre être réalisé sans intervention d'un médecin. Un nouveau métier ? " Jusqu'il y a peu, le métier d'orthoptiste était déjà reconnu, mais il n'existait pas ou guère de formations adaptées, explique Marijke Dierickx, responsable de la formation en soins oculaires à la haute école Odisee. Pour l'optométrie, c'était le contraire : il existait une formation, mais pas de reconnaissance officielle ! Les instances de santé publique ont donc décidé de créer, par Arrêté Royal en avril 2019, la nouvelle profession paramédicale d'orthoptiste-optométriste. " Quel type de formation faut-il suivre ? L'orthoptiste-optométriste doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme de formation répond aux conditions énumérées dans l'Arrêté Royal, comme les matières théoriques et pratiques à suivre. Quelle est la différence avec l'opticien ? Le métier d'orthoptiste-optométriste est une profession paramédicale, contrairement à celui d'opticien. Ce dernier peut fournir des lunettes et lentilles, mais il n'est en principe plus autorisé à réaliser des mesures de la vision ou à ajuster des lentilles de contact. Des mesures de transition ont été prévues pour ceux qui réalisaient déjà ces actes : ils pourront continuer à le faire à condition de démontrer qu'ils disposent des compétences nécessaires. Où travaille l'orthoptiste-optométriste ? Les jeunes diplômes se retrouvent souvent au service d'ophtalmologie d'un hôpital ou dans un cabinet de groupe spécialisé dans ce domaine, mais ils peuvent aussi se lancer comme indépendants. " Le but est toutefois toujours qu'ils renvoient le patient à l'ophtalmologue au moindre doute ", souligne Marijke Dierickx. Quid du remboursement ? Certaines prestations d'orthoptie bénéficient d'un remboursement de l'INAMI. Une intervention est parfois possible via l'assurance complémentaire (à voir dans les conditions).