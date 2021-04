Qu'est-ce que l'ergothérapie?

Qu'est-ce que l'ergothérapie? L'ergothérapie aide les patients (de tous âges) confrontés à un handicap physique, cognitif ou psychologique qui rend difficile l'exécution des activités quotidiennes. Son objectif: améliorer leur qualité de vie en les rendant (à nouveau) le plus autonome possible dans les activités quotidiennes, à l'école, au travail ou dans les loisirs. Que fait l'ergothérapeute? L'ergothérapeute entraîne le patient à exécuter de nouveau des gestes du quotidien ou à acquérir de nouvelles aptitudes, par exemple après un accident ou un AVC: se doucher, s'habiller, manger seul, écrire, cuisiner, nettoyer... Il se peut aussi qu'il doive apprendre à se déplacer en fauteuil roulant: les conseils de l'ergothérapeute peuvent s'avérer utile. Il peut toutefois aussi fournir à la personne des informations sur l'adaptation de sa maison, son lieu de travail ou la conseiller sur l'achat et l'utilisation de dispositifs d'aide, comme des couverts adaptés, un tire-bouton pour fermer ses vêtements, un ordinateur à commande oculaire si elle ne peut plus manipuler une souris ou un clavier... Dans les centres d'accueil de jour et les maisons de repos et de soins, l'ergothérapeute assure aussi l'organisation d'activités créatives et utiles pour les personnes qui ne sont pas ou plus capables de participer au monde du travail en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'un âge avancé. L'ergothérapie s'adresse-t-elle aussi aux enfants? L'ergothérapie pédiatrique s'adresse aux petits patients confrontés à un trouble de la motricité ou du traitement de l'information sensorielle en raison d'un problème congénital ou à la suite d'un traumatisme. Où travaille l'ergothérapeute? La plupart des ergothérapeutes travaillent dans un établissement de soins: hôpital, centre de rééducation, structure d'enseignement, maison de repos et de soins, centre de soins psychiatriques ou entreprise de travail adapté. Mais il existe aussi des ergothérapeutes indépendants. Quelle formation pour exercer la profession d'ergothérapeute? La formation de bachelier en ergothérapie s'étale sur une durée de trois ans et est proposée dans diverses hautes écoles un peu partout en Belgique - côté francophone, elle est organisée notamment à Bruxelles (HELB Ilya Prigogine/HE Paul-Henri Spaak, HE Vinci), à Liège (HE de la province de Liège) et dans le Hainaut (HELHa et HE Condorcet). En Flandre, il existe également un master complémentaire d'une durée de deux ans, qui recouvre une année-passerelle à la KU Leuven puis le programme de master proprement dit à l'UGent. L'ergothérapie est-elle remboursée? La mutuelle intervient parfois lorsque les séances ont été prescrites par un médecin. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle.