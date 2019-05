L'engagement en faveur du changement

Les cinq piliers de l'approche d'investissement responsable chez NN Investment Partners conduisent à trois types de stratégies. Un peu comme une fusée à trois étages où intégration ESG, stratégie durable et stratégie d'impact permettent d'atteindre un univers diversifié d'investissement responsable. Dont un bon rendement à long terme n'est qu'un des objectifs. Didier Devreese, Head of Sales & Marketing en Belgique, nous en dit plus sur le sujet.

© GETTY IMAGES