Limitez l'application de froid à une vingtaine de minutes et évitez le contact direct entre la peau et la compresse glacée en enveloppant celle-ci dans une serviette ou un morceau de tissu. Si vous n'avez pas de glace sous la main, de l'eau bien froide peut faire l'affaire. Le saviez-vous? Lorsque la peau change de couleur autour des deux yeux, on parle d'un hématome "en lunettes" - un phénomène qui peut trahir une lésion grave telle qu'une fracture du crâne.