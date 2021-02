Qu'est-ce qu'un thérapeute spécialisé en rééducation périnéale?

Qu'est-ce qu'un thérapeute spécialisé en rééducation périnéale? Ce kinésithérapeute spécialisé s'occupe des troubles liés aux muscles du périnée (plancher pelvien), situés entre le pubis et le coccyx. Ces muscles peuvent être affaiblis ou mal utilisés, avec à la clé toute une série de symptômes gênants. Quels problèmes traite-t-il? La thérapie périnéale ou pelvienne consiste à traiter tout un éventail de symptômes dans la zone intime: incontinence urinaire ou fécale, constipation, douleurs lors des rapports et descentes de vessie, de l'utérus ou des intestins (prolapsus) entre autres. À qui s'adresse la rééducation du plancher pelvien? Si les hommes et les femmes sont concernés, ces dernières sont plus souvent touchées par ces troubles. En particulier celles qui ont porté des enfants. Les muscles de leur plancher pelvien peuvent s'être affaiblis lors de la grossesse ou suite à l'accouchement, surtout après l'accouchement vaginal d'un gros bébé ou après une naissance avec forceps ou ventouse. La kinésithérapie périnatale est dès lors recommandée. Les femmes n'y apprennent pas uniquement des exercices de détente, de posture et de poussée, mais aussi des exercices visant à détendre leur plancher pelvien et à le contracter où et quand c'est nécessaire. La thérapie périnéale est-elle utile aussi pour les enfants et les hommes? La rééducation périnéale peut aider les enfants souffrant de troubles urinaires et d'évacuation des selles: perte d'urine, énurésie, perte de matières fécales ou constipation. Les hommes peuvent également y recourir après une opération chirurgicale (oncologique). En quoi consiste le traitement? L'objectif est de mieux maîtriser ses muscles pelviens. Le thérapeute vous apprend à contracter et à relâcher ces muscles correctement, afin que vous puissiez vous entraîner et apprendre à vous contrôler durant vos activités quotidiennes. Pour atteindre cet objectif, il peut recourir à des techniques telles que l'électrostimulation, le biofeedback, les ultrasons ou le ballon de rééducation. La thérapie périnéale est-elle remboursée? Le traitement prescrit par un médecin est remboursé par la mutuelle. Quelle formation doit-on suivre pour pouvoir exercer le métier de thérapeute périnéal? Le thérapeute périnéal est un kinésithérapeute qui a suivi une spécialisation en périnéologie, telle que la formation en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale proposée par l'UCL aux porteurs d'un diplôme de kinésithérapeute.