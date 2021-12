À force de télétravailler et d'être scotchés en permanence à leur smartphone ou PC, un nombre de croissant de personnes développent une sorte de "lassitude numérique". D'après une enquête réalisée auprès d'un millier de Belges à la demande d...

À force de télétravailler et d'être scotchés en permanence à leur smartphone ou PC, un nombre de croissant de personnes développent une sorte de "lassitude numérique". D'après une enquête réalisée auprès d'un millier de Belges à la demande du fabricant de jouets danois Lego, 2 adultes sur 5 s'estiment hyperstimulés par internet... De plus en plus, ils sont à la recherche d'activités pour retrouver une certaine paix intérieure. Pour y parvenir, plus de la moitié d'entre eux regardent des films et séries télévisées, tandis que d'autres lisent, écoutent de la musique ou pratiquent un sport. Le fabricant des iconiques briques en plastique aimerait compléter cet éventail de possibilités par des kits spécialement destinés aux adultes. L'entreprise est convaincue que construire un bouquet de fleurs, un piano à queue ou une Ferrari leur permettrait de parvenir à un état de détente tout en se concentrant sur une tâche. Il est vrai que les psychiatres insistent sur la nécessité du jeu, aussi chez les adultes, depuis qu'elle a été mise en avant en 1999 par la psychiatre américaine Lenore Terr dans son ouvrage "Why adults need to play". Les mandalas à colorier vont bientôt avoir de la concurrence...