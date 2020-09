" Depuis 2017, Pink Ribbon est devenu un partenaire très important pour la Loterie Nationale : cette organisation nous tient énormément à coeur pour le soutien essentiel qu'elle offre à tant de personnes confrontées au cancer du sein. Grâc...

" Depuis 2017, Pink Ribbon est devenu un partenaire très important pour la Loterie Nationale : cette organisation nous tient énormément à coeur pour le soutien essentiel qu'elle offre à tant de personnes confrontées au cancer du sein. Grâce à son modèle de solidarité unique où de très nombreux joueurs investissent une mise modique, la Loterie Nationale peut réinvestir chaque année plus de 320 millions dans la collectivité. Avec nos joueurs, nous pouvons ainsi soutenir d'innombrables projets et organisations qui font une vraie différence dans notre société. Le travail de sensibilisation de Pink Ribbon est un projet fort auquel nous sommes heureux d'apporter notre soutien et celui de nos joueurs. Les campagnes et initiatives de Pink Ribbon pour attirer l'attention des femmes sur les signaux d'alerte du cancer du sein sont extrêmement importantes pour les aider à se faire dépister à temps. Nous sommes donc particulièrement fiers d'avoir pu contribuer au développement et à la large diffusion du mammoquiz*, un quiz en ligne pour évaluer et améliorer votre connaissance du cancer du sein en quelques minutes ! " *www.mammoquiz.be, disponible en français, en néerlandais et en anglais