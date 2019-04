Bien des utilisateurs d'Instagram n'ont de cesse d'imiter leurs idoles, même lorsqu'elles racontent beaucoup d'inepties. L'impact des influenceurs est donc bien plus grand qu'on ne le pense !

Un million et demi de personnes sont disposées à boire tous les matins à jeun un demi-litre de jus de céleri parce qu'elles y voient un remède souverain contre le cancer, l'autisme, l'obésité, le diabète et une multitude d'autres maux. Leur point commun ? Elles " suivent " toutes sur Instagram Anthony William, " médium médical " autoproclamé : un homme sans aucune formation médicale ou nutritionnelle, mais qui se targue de posséder des dons paranormaux. Enfant, il aurait notamment prédit le cancer du poumon de sa grand-mère (mamie aurait-elle été par hasard une fumeuse invétérée ? ). Aujourd'hui, on doit surtout lui reconnaître un talent certain pour le marketing et son dernier livre, " Life-changing foods "*, se vend actuellement comme des petits pains. L'homme n'en est du reste pas à son coup d'essai plumitif et prétend également avoir guéri des milliers de personnes erronément diagnostiquées ou traitées... avec l'aide des anges et autres esprits bénéfiques. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que des théo...