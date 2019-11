Un deuil n'est jamais facile à porter... mais comment faire lorsqu'un être cher est porté disparu puis retrouvé mort ? C'est ce qu'a vécu la psychiatre et psychothérapeute Uus Knops, que nous avons rencontrée le temps d'un entretien à la fois bouleversant, riche d'enseignements et réconfortant.

C'est au cours d'un voyage au Venezuela que Casper Knops et son ami Christophe se volatilisent. Les deux jeunes gens sont officiellement portés disparus en décembre 2005. " J'ai eu l'impression de voir le ciel s'assombrir au-dessus de moi comme avant un orage, avec des éclairs menaçants à l'horizon ", se souvient Uus. Les autorités sont immédiatement averties et des recherches sont lancées. " Les vagues de panique alternaient avec les moments d'espoir. Il fallait garder les pieds sur terre et mobiliser toutes les énergies : pas question de nous laisser submerger par des émotions qui auraient pu nous paralyser et qui n'allaient de toute façon pas nous rendre nos garçons ! "

...