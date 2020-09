La promotion d'une alimentation saine est l'une des missions de Carrefour. La chaîne de supermarchés et ses collaborateurs sont étroitement impliqués dans la lutte contre le cancer du sein et organisent pour la sixième année consécutive une série d'actions au profit de Pink Ribbon.

Carrefour fait partie des principaux sponsors de Pink Ribbon asbl depuis 2015 et a multiplié les approches pour récolter des fonds en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Au cours des cinq dernières années, quelque 110.000 rubans Pink Ribbon ont ainsi été vendus par l'intermédiaire des magasins Carrefour participants (hypermarchés, markets et express), ce qui correspond à 220.000 euros de dons. En 2017 sont venues s'y ajouter les bananes Papillon (voir cadre), dont chaque caisse de 17 kg rapporte un euro à l'asbl ; ces trois dernières années, ce volet de la campagne a généré pas moins de 160.000 euros au profit de Pink Ribbon. En 2019, les kiwis Zespri ont valu à l'association un don de 25.000 euros supplémentaires. Des actions promotionnelles ont également été organisées tout au long du mois d'octobre en collaboration avec d'autres fournisseurs et notamment avec les marques de lingerie proposées dans les hypermarchés, avec à la clé un bénéfice total de 45.000 euros pour Pink Ribbon. Et en 2020 aussi, Carrefour a prévu une foule d'actions et de promotions ! Le soutien de l'enseigne n'est toutefois pas uniquement financier, que du contraire. Dès le début du partenariat, Carrefour a également lancé des campagnes de sensibilisation internes au travers desquelles ses collaborateurs ont eux aussi récolté des fonds pour Pink Ribbon. En 2015, un groupe d'une quinzaine d'employés a par exemple participé aux 20 km de Bruxelles au bénéfice de l'association. En 2016 et 2017, c'est un petit livre qui a été réalisé et mis en vente... et en 2018 a suivi le calendrier de nus artistiques " Heroes ", dans lequel douze collaborateurs masculins se sont dévoilés à l'objectif de la photographe Lieve Blancquaert au profit de la lutte contre le cancer du sein après avoir été eux-mêmes confrontés à la maladie dans leur entourage proche. Le partenariat s'est encore intensifié en 2020 : en sus de la vente de 21.000 rubans et des bananes papillon, Carrefour propose cette année à ses clients 12.000 masques buccaux Pink Ribbon. Plusieurs collaborations sont également prévues, dont la campagne lingerie et plusieurs nouvelles actions promotionnelles avec, notamment, Sensodyne et Contrex. Enfin, de nombreux employés de Carrefour participeront avec enthousiasme à La Marche Rose de cette année.