Entrer sans payer

La nouvelle réglementation crée plus de transparence sur les frais liés aux investissements. Les Belges ne se rendent pas tous compte qu'ils paient souvent entre 2 et 3% en frais d'entrée (inutiles). " C'est aussi possible sans ", précise Philippe Delva, CEO de MeDirect.

Philippe Delva. " Les frais ont un impact considérable sur le rendement d'un investissement. "