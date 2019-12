Il est vivement recommandé de tester vos sens pour savoir si votre palais et votre nez sont fiables. Si vous avez un bâton de vanille chez vous, sentez-le ; ouvrez le pot de clous de girofle et sentez-le. Analysez toutes les odeurs et essayez de les inscrire dans votre mémoire. Après tout, les viticulteurs le font également lorsque, par exemple, ils mesurent les tanins de leur vin et comparent les résultats à leurs expériences de dégustation.