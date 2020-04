On ne parle que de lui, il a chamboulé nos vies, nos habitudes, notre routine. Il est déjà difficile pour nous de comprendre pourquoi un ennemi invisible...

On ne parle que de lui, il a chamboulé nos vies, nos habitudes, notre routine. Il est déjà difficile pour nous de comprendre pourquoi un ennemi invisible a un pareil impact sur nos vies, alors imaginez pour les enfants ! Si vous avez de jeunes enfants, avez-vous déjà essayé d'expliquer ce qui se passe actuellement ? Pas facile... C'est pourquoi les hôpitaux de la Province de Liège ont conçu un petit livre à télécharger ou feuilleter en ligne, à destination des plus jeunes. C'est Hospi, une petite mascotte bien sympathique, qui répond aux questions posées par les enfants, leur donne les conseils essentiels, explique pourquoi il est important de bien rester chez soi, etc. Espérons que ce livre sera bien vite obsolète et ne devra plus servir une autre fois...