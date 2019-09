Encore 5 ans de traite ment antihormonal...

Votre tumeur a été opérée avec succès, vous avez traversé la chimiothérapie et la radiothérapie, vous avez peut-être encore reçu un traitement ciblé... et votre médecin vous propose encore 5 ans (ou plus) de thérapie antihormonale. Quel est l'intérêt de ce traitement ? Et ses effets secondaires, sont-ils redoutés à juste titre ?

Le cancer du sein touche environ 150 fois plus les femmes que les hommes et il se manifeste aussi une dizaine d'années plus tôt, vers 60 ans en moyenne. " Ce n'est pas étonnant, car la majorité des tumeurs mammaires sont sensibles aux hormones sexuelles féminines : à la progestérone, l'hormone produite après l'ovulation, mais aussi et surtout aux oestrogènes, explique le Pr Patrick Neven, gynécologue à l'UZ Leuven. Dans les tumeurs mammaires hormonosensibles, des récepteurs des oestrogènes sont présents à la surface de plus de 80 % des cellules cancéreuses ; lorsque les oestrogènes s'y lient, ils poussent ces cellules à se diviser de manière incontrôlée. "

...

