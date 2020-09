Les sept itinéraires de promenade de Pink Ribbon vous emmèneront à la découverte des environs d'Averbode, du Bosland, de Gaasb...

Les sept itinéraires de promenade de Pink Ribbon vous emmèneront à la découverte des environs d'Averbode, du Bosland, de Gaasbeek, de Drongengoed, de Rodeberg, du Pays des Collines et de Burg-Reuland. Vous pouvez les télécharger gratuitement et les imprimer, les charger dans l'appli ou les suivre sous forme d'un fichier gpx. Empruntez-les quand vous voulez, avec qui vous voulez et à votre propre rythme ! Découvrez toutes les promenades de Pink Ribbon sur www.wandelknooppunt.be/nl/events/de-roze-mars Vous trouverez également ces circuits sur l'appli Android de wandelknooppunt.be, déjà utilisée plus de 100.000 fois en 2020.