Dossier: La vie après une opération bariatrique

Le surpoids et l'obésité sont associés à un risque accru de toutes sortes de problèmes de santé : maladies cardiovasculaires, diabète, cancer... Mais aussi manque d'estime de soi et d'assurance. Les personnes chez qui une adaptation durable et réelle du mode de vie ne permet pas d'obtenir une perte de poids suffisante pourront, dans certains cas, être candidates à une opération bariatrique. Quelles sont ses conséquences sur la vie des intéressés ? Une patiente et plusieurs experts de l'équipe multidisciplinaire " obésité " de l'hôpital universitaire d'Anvers ont accepté de répondre à nos questions.

© GETTY

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×